「國民女友」祈錦鈅被民眾爆料，日前疑似與多名友人到南投霧社水庫遊玩，還脫下口罩跳下水游泳，並被拍下吃飯唱歌的照片，當場還有林務局公務員陪同玩樂，明顯已違反防疫規定，引發網友炮轟。

對此，祈錦鈅發表聲明正式向社會大眾道歉，她表示當天不是出去玩樂，而是去工作。微解封後友人建議她去南投拍攝新歌MV，沒想到當天天候不佳，下水後發現水況真的不行，所以沒有執行拍攝，吃飯照則是被船屋的屋主招待，所以吃飯時拿掉了口罩，她也預計今明兩天會去南投縣霧社派出所說明。祈錦鈅聲明如下

大家好，我是祈錦鈅，首先先為我個人不當行為造成社會大眾觀感不佳道歉，我想為8／1所發生的事情做出完整說明，期盼能解除各位心中的疑慮與獲得大家原諒。非常對不起。

一，此次行程本是為二級警戒後的MV拍攝，想預先勘查方可準備可以使用的機器，以及了解水上水下環境是否適合，也藉機宣傳台灣的美。但最終由於天候不佳，勘查期間並未執行拍攝。

二，船屋是朋友的朋友的私人活動範圍，上面沒有插座也沒有浴室，不是為了住宿而準備。所以十分想強調此行不是專程是玩樂的。本行程原本就是為了工作而規劃，還望媒體朋友能協助澄清。

三，船屋屋主十分熱心招待了食物供應我們享用，真的很感謝，這時來了因假日連續大雨，才應親戚之託至水庫查看竹筏有無鬆脫情形的李姓巡山員，由於大雨他也留在了船屋並將濕透黏在臉上的口罩取下，也因在場人情溫暖盛情難卻，唱了兩首歌，用餐的人也都因為這溫馨的畫面紛紛放下碗筷拿起手機記錄下這個溫暖的片刻。造成李姓巡山員的困擾，也深表抱歉。

四，由於原先預設的人員包含水下工作者教練，因此我們一同前去實際的場勘與試拍，出發前也都做了快篩與攝影師和其內人分車前往，過程中遵照防疫規範，全程配戴口罩與保持安全社交距離。

五，為確認畫面是否可用，即使大雨也沒有吹風機及甚至是電源我們還是下了水查看拍攝狀況。與教練下水後發現水質混濁，因此無法完成拍攝，隨後上岸後也立即配戴口罩。上岸前李姓巡山員也前來關心擔心會因此感冒規勸我們。非常感謝。

六，此行的拜訪，皆無人或任何原因收取任何費用，非常抱歉造成他們的困擾，也非常抱歉浪費社會資源。