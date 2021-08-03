9月21日就是中秋節。高雄巿政府社會局3日發布宣傳短片推廣「礙優網」最新上架的100項秋節禮品，由市府培力24家身障團體所推出，請民眾在疫情期間上網挑選禮品，幫助弱勢。

罹患自閉症的青年小光說：「我好開心喔，可以動手揉麵糰，每天來烤餅乾。」這是小光第一次工作，負責指導小光的技輔老師說，小光有溝通能力弱、喜歡重複行為的特質，以烤餅乾而言，當初是圖解為5個步驟教他，經過長時間不斷重複、學習，他才順利加入生產崗位，這過程相當不容易，期待大家多訂購，讓身障朋友能逐步自立。

100項秋節好禮除了應景的中西式月餅、蛋黃酥、綠豆椪、文旦外，還有手工餅乾、花生糖、蛋捲、牛軋餅、堅果等各式點心禮盒，以及手工香皂、陶杯咖啡禮盒組、文創小物等禮品。

其中3款「高雄限定-優品迎秋獻禮」是限量版的綜合禮盒，每款呈現3家身障團體的糕餅，包含肉鬆月餅、脆糖饅頭餅乾，以及雪Q餅、手工蛋捲、花生糖等。

高雄市社會局長謝琍琍表示，礙優網已開通金流、物流功能，是高雄市率先打造的身障團體產品在地品牌。由於身障朋友在生活及就業上，較一般人需要更多努力與毅力，克服障礙與挫折所製作的優質產品，推薦大家上網選購支持。

110年高雄市身障團體秋節禮品型錄可至社會局網站下載，或致電社會局07-3373060洽詢，也可搜尋「礙優網」直接下單訂購，礙優網諮詢專線：07-5523732。