「我是金門人，我來自台灣！」金門縣長楊鎮浯今天中午與人在東京的奧運金牌選手李洋視訊通話，親自跟他道喜外，也以「莫忘初心」4字期勉這位讓國人熱血沸騰的金門子弟，未來持續在國際體壇發光發熱。

楊鎮浯在臉書向鄉親報告指出，李洋不管是在臉書或奧運頒獎典禮上，總是說：「我是金門人，我來自台灣！」，證明他不只球技精湛，隨時表現出不忘本的傳統美德，更是讓所有金門人、台灣人喜愛，並引以為傲！

楊鎮浯說，李洋透露明日回國稍微休息後，就要再積極準備9月的台北公開賽。他很感謝「阿牛縣長」與金門鄉親的大力支持，並表明有機會就會回到故鄉金門走一走。

楊鎮浯知道李洋的生日快到了，先透過電話預祝「生日快樂」，李洋則是開心的回說：「這塊奧運金牌是爸爸的88節禮物，也是自己的生日禮物，意義非凡！」。

楊鎮浯在「麟洋配」闖進4強時，曾祝福李洋再接再厲，「拿金牌回來配高粱」。但經過2天時間沈澱激情，今天中午特地撥視訊電話給李洋，親自向他道喜的楊鎮浯說，他知道李洋生活相當自律，連一碗再簡單不過的泡麵都禁食，所以不敢邀請李洋喝金門高粱酒慶祝，但未來有機會將請李父李峻淯代喝，故鄉人好好把酒言歡。

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