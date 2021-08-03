民眾到新莊區國民運動中心運動，館方在跑步機之間架設隔板防疫。（黃世麒攝）

新莊區國民運動中心的室內游泳池，目前仍不對外開放。（黃世麒攝）

民眾戴著口罩到新莊區國民運動中心運動。（黃世麒攝）

3日下午2時營業時間一到，新莊區國民運動中心的羽球館就有民眾前來打球運動，館方限制每個場地外限6人使用，每場最多可4人同時上場，等待區的座椅也拉開間距。（黃世麒攝）

隨新冠肺炎疫情趨緩，新北市3日起開放國民運動中心、健身中心、八里水上運動中心、中角灣衝浪中心等，但游泳池、淋浴間、兒童遊戲室、棋藝閱覽室、體健設施及遊具仍不開放。3日下午2時營業時間一到，新莊區國民運動中心健身房就有民眾前來跑步健身，館方也在跑步機之間架設隔板，並派人隨時清消，做好防疫措施。