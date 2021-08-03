疫情趨緩 新北市國民運動中心今起開放 15:532021/08/03 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊區國民運動中心3日下午2時開放，館方派人隨時清消，做好防疫措施。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾到新莊區國民運動中心運動，館方在跑步機之間架設隔板防疫。（黃世麒攝） 新莊區國民運動中心的室內游泳池，目前仍不對外開放。（黃世麒攝） 民眾戴著口罩到新莊區國民運動中心運動。（黃世麒攝） 3日下午2時營業時間一到，新莊區國民運動中心的羽球館就有民眾前來打球運動，館方限制每個場地外限6人使用，每場最多可4人同時上場，等待區的座椅也拉開間距。（黃世麒攝） 隨新冠肺炎疫情趨緩，新北市3日起開放國民運動中心、健身中心、八里水上運動中心、中角灣衝浪中心等，但游泳池、淋浴間、兒童遊戲室、棋藝閱覽室、體健設施及遊具仍不開放。3日下午2時營業時間一到，新莊區國民運動中心健身房就有民眾前來跑步健身，館方也在跑步機之間架設隔板，並派人隨時清消，做好防疫措施。 中市議員為攤商免租請命 經發局：紓困措施將視疫情發展滾動調整 紐約疫情再起 官員籲已接種疫苗者室內戴口罩 #國民運動中心 #3日 #疫情趨緩 #新北市 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆潮境疫情封閉2個月 珊瑚白化復原 11:082021/08/03 生活 雙北宜蘭 今起開放餐廳內用 04:102021/08/03 焦點要聞 日人無視緊急事態 疫情恐更加惡化 04:102021/08/03 話題觀察 為疫情加油 師生自製咖啡手沖包贈警消 14:012021/08/03 寶島 疫情風險地區重新分類、入境香港措施新安排 下週一起生效 11:052021/08/03 兩岸 Delta病毒升高疫情 美趕打疫苗考慮第3劑可行性 10:592021/08/03 國際 搶搭奪金熱奧運聯名口罩銷光 04:102021/08/03 時尚消費 北市夾娃娃機店今解封 新北再等等 04:102021/08/03 焦點要聞 雙北量販店今起可內用 仍不開放試吃 12:212021/08/03 生活 多良車站解封 攤商迎客憂疫情 04:102021/08/03 地方新聞 《航運股》疫情降級 高鐵每周增開73班次 10:192021/08/03 財經 生活熱門新聞 板橋爆醫院群聚4移工5病人染疫 全面停診隔離清空 - 生活 高端罕見副作用「顏面神經麻痺、眼壓過高」 莊人祥證實有2例 - 生活 「盧碧」颱風一生成就恐同步發警報 專家：這地區風雨令人擔心 - 生活 第五輪疫苗預約只打莫德納 45.1萬人可打第1劑 - 生活 熱帶性低壓生成 最快今晚成颱！估貫穿台海風雨掃3天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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