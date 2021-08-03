車用新產品佈局逐步發酵，且公司已調漲產品價格，功率導線架廠界霖(5285)今年業績可望逐季成長，今天除息順利完成填息。

界霖今天除息，每股配息2.411562元，開盤即順利完成填息。

受惠於電動車、5G、智能家電、再生能源與工控變頻馬達的增長，且功率元件產業供應商過去幾年並無擴產，致使導線架供給吃緊，界霖不僅今年上半年業績亮眼，下半年亦看好。

界霖第1季稅後盈餘1.12億元，年成長7.15倍，單季每股盈餘為1.2元，公司自結6月合併營收5.47億元，年增46.54%，單月稅前盈餘為8800萬元，年增489.38%，稅後盈餘為7000萬元，年增369.85%，單月每股盈餘0.74元；累計前6月合併營收為30.91億元，年成長49%。

目前車用產品佔公司營收比重已拉升到40%，隨著車用產品需求高度成長，界霖預估，今年底車用產品佔比將達43%到45%。

由於客戶訂單強勁，且第2季起已陸續調漲價格，界霖第3季起獲利可望有不錯的表現，今年業績將逐季成長，下半年獲利將較上半年好。