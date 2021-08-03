不畏國內疫情升溫，澳洲央行周二維持自9月起開始縮減購債規模的決定不變，並預期Delta新冠變種病毒對經濟造成的衝擊將是暫時的。此決議令市場大感意外。

澳洲央行周二宣布其現金利率維持不變，仍為0.1%，此為連續第八次會議按兵不動，符合市場普遍預期。

該央行重申，在通膨率持穩於2%～3%目標區間之前不會升息，而這個目標不太可能在2024年以前實現。

澳洲央行亦重申7月做出的決定，自9月起，其購買政府公債的規模將從目前的每周50億澳元縮減至每周40億澳元，令押注該央行將維持或擴大量化寬鬆（QE）規模的投資人感到意外，澳元應聲站上盤中高點0.7408美元。

在會後聲明中，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）對澳洲經濟的看法仍然樂觀，但也表示最近爆發的新一波疫情使復甦中斷，預計第三季國內生產毛額（GDP）將下滑。

儘管已經封城數周之久，但Delta新冠變種病毒仍在澳洲最大城市雪梨肆虐，自6月中旬以來累計感染人數已逼近4,000例。

但澳洲央行總裁洛威表示，目前為止的經驗是一旦疫情獲得控制，經濟就會迅速反彈。

他並表示澳洲經濟正受益於「重大」的政策支持，而持續推進的疫苖接種計畫也有助於經濟復甦。

目前澳洲已完整接整疫苖的成年人口不到20%，遠遠落後其他已開發國家。

洛威表示，雖然未來幾個月的經濟前景不明，但澳洲央行預估 2022年GDP成長率將略高於4%，2023年亦將實現2.5%的穩健增長。

Capital Economics經濟學家Marcel Thieliant表示，澳洲央行最新的經濟預測明顯偏向鷹派，該央行決定不延後縮表是一個鷹派的信號，這與我們認為澳洲將在2023年初升息的觀點一致。

澳洲央行則預期直到2024年，其現金利率都將保持在0.1%不變，並預估2022年和2023年通膨率分別為1.75%和2.25%。此外，該央行對勞動力市場的預測也更為樂觀，預估到2022年底失業率將從今年6月的4.9%降至4.25%，到2023年底進一步下滑至4%。

澳洲央行將將於周五發布詳細的經濟預測。