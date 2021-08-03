IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)董事會通過2021年第二季財報，稅後淨利跳增至23.28億元，季增46.94％、年增近1.8倍，每股盈餘（EPS）3.61元，雙創12年半高點。上半年稅後淨利39.13億元、年增達2.01倍，每股盈餘6.06元，亦雙創同期次高。

南電第二季合併營收創124.84億元新高，季增15.01％、年增37.14％。毛利率26.99％、營益率23.03％，雙創近14年半高點。雖然匯損加劇致使業外收益驟減，稅後淨利仍達23.28億元，季增46.94％、年增近1.8倍，每股盈餘3.61元，雙創12年半高點。

累計南電上半年合併營收233.4億元、年增37.13％，創同期新高，毛利率23.86％、營益率19.75％雙創僅次於2006年的同期次高。配合業外收益增加11.24％，使稅後淨利39.13億元、年增達2.01倍，每股盈餘6.06元，亦雙創僅次於2006年的同期次高。

亞系外資先前指出，南電受惠昆山廠ABF載板新產能開出速度加快、BT載板漲勢較預期強勁，帶動第二季合併營收改寫新高、優於市場預期，配合平均售價（ASP）及產品組合同步轉佳，看好毛利率上看25％、每股盈餘上看3.6元，實際表現略優於預期。

南電副總暨發言人呂連瑞表示，隨著高值化產品營收比重提升效益顯現，使南電去年起營運逐季成長，以原幣別計價營收至第二季已連6季成長。目前擴增載板產能仍無法滿足客戶需求，預期載板將持續供不應求至2023年，今年營收及獲利力拚達成逐季成長目標。

南電董事長吳嘉昭指出，下半年兩岸高階IC載板產線皆可望維持滿載，將進行製程去瓶頸以提高產能，並擴建樹林廠因應，向南亞承租的桃園蘆竹廠房預計可在年底前完工，可望帶動營收再成長。未來將視市場供需再適時擴大產能，以滿足客戶強勁需求。

呂連瑞表示，南電向南亞承租的廠房預計年底完工、明年首季投產，樹林廠擴產預計明年第四季完成、2023年首季投產，既有各廠亦持續透過去瓶頸擴增ABF載板及BT載板產能，預期今年ABF載板產能將增加20％、至2023年估較2020年增加40％。

同時，南電營運亦聚焦7面向持續精進產線良率及效率，持續挹注營運成長動能。載板及PCB營收貢獻比重原約75％：25％，目前接近80％：20％，後續載板貢獻可望突破80％，且後續還會有擴產計畫，將待董事會通過後陸續公布。