東南亞最大經濟體印尼，預估第2季GDP(經濟成長率)可望超過6%。不過，受到6月開始的另波新冠疫情影響，印尼2021年底前的經濟表現，頗令市場擔憂。

目前，印尼4到6月第2季的季增年率GDP，市場普遍預估值是在6.57%左右，為過去5季以來首次出現擴張。同時，這也是自2020年新冠疫情爆發以來，GDP增幅最大的一季。不過，印尼政府與當地央行甚是樂觀，分別估7%與6.75%。

印尼2020年經濟衰退2.1%，這是自1998年以來第一次出現負成長。至於2021年首季也是很疲弱萎縮0.74%。由於汽車、摩托車與水泥銷售量增加、PMI(採購經理人指數)又創下歷史新高，以及出口成長，外界也因此對第2季GDP表現寄以厚望。

不諱言，因為2020年同期比較基期較低，也是這次即將發布的GDP顯得成長較大。

展望未來，Delta新變體病毒株傳染力強，以及自7月以來，為遏制病毒傳播實施社交禁令都重創經濟體質，預估再來的經濟成長堪慮。

事實上，印尼央行已在7月，就把當地2021年GDP下修至4.3%附近。2日，印尼央行表示，2021年GDP仍可望看到4.1%。出口量方面，2021年可望年增15.9%，第三季度大增23.7%有望。至於4月至6月，年增長率估為12.7%。

為了與新冠病毒作戰，印尼政府將2021年疫情相關預算金增至510億美元。同時，也把利率降至歷史新低，並向金融體系注入570億美元資金活水。