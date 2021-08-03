矽晶圓大廠環球晶(6488)今天傍晚將召開線上法說會，市場關注2大焦點:首先是收購Siltronic矽創的進度，尤其是日前媒體報導有關所謂中國「卡關」情事。環球晶在5月的法說會時，曾更新收購Siltronic進度，共獲德國、奧地利反壟斷主管機關及美國外國投資委員會核准外，也取得韓國反壟斷主管機關審查通過。環球晶的收購案是否已通過中國的審查，是今天法人關注焦點之一，環球晶原預計收購Siltronic矽創案於2021年下半年完成。其次是環球晶是否將再擴建新廠。

5月環球晶法說的四大重點：一、各尺寸矽晶圓成長動能將延續至2023年，且客戶已簽訂更多長約，在市場供給吃緊下，許多客戶也盼公司能擴建新廠。二、新長約的價格確實高於先前長約，預付貨款金額已高達新台幣166億元。三、擴建新廠的3大前提:1.需要長期的承諾，不只是1到3年的長約，需要如5年等更長期的長約採購承諾；2.新廠資本支出費用高，營運成本也墊高許多，產品價格將會重新議。3.客戶需相當程度的預付款，以確保長約承諾，同時也支持新廠投資支出。

環球晶韓國新廠去年第四季已量產，月產能17.6萬片，主要生產12吋拋光矽晶圓，產能逐季拉升。

今年6月初環球晶宣布與美國晶圓代工大廠格芯，簽署多達8億美元的合作協議，由格羅方德支付預付款，環球晶則在美國陸續投資2.1億美元，未來將增加12吋SOI(絕緣層上覆矽)晶圓產量，並擴充美國密蘇里州聖彼得斯現有晶圓廠的8吋SOI晶圓產能，好供應格羅方德使用。