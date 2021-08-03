南亞科(2408)受惠產品漲價，2021年7月合併營收79.5億元，創下34個月來新高，較6月增加4.08%，較去年同期增加62.03%。南亞科隨著DRAM市況復甦，今年1~7月合併營收483.19億元，較去年同期增加34.91%。

南亞科對第三季展望樂觀審慎，預估產品價格可望走揚；因此可望帶動營運維持高檔。

南亞科總經理李培瑛於日前法說會中表示，第三季消費性電子產品、伺服器及個人電腦需求穩健，5G手機比重也將提升，預計第三季DRAM產品季價格及月價格可望維持上升走勢。至於第四季DRAM價格有機會維持成長或與第三季持平，只是供應鏈長短料情況與疫情影響可能使得成長趨緩；此外，供應商資本支出情況也須留意。

因產能達到上限，且庫存已逐步消化，南亞科第三季銷售量預計不會比第二季成長，不排除可能較第二季微幅減少。

南亞科第二季受惠產品平均價格大幅揚升30%，推升季營收226.37億元，季增27.7%；第二季毛利率42.3%，季增13.2個百分點；稅後淨利61.62億元，季增127.9%，為10季來新高水準，每股純益2元。