台南市一名70歲林姓男子疑不滿家人分家產問題，起口角糾紛，居然怒潑汽油要同歸於盡！台南市安南區今天中午發生一起住家火警，消防局接獲報案到場，火勢已經撲滅，警方當場逮捕林男，4人身體都遭火燒傷，所幸均無生命危險。

警方指出，林男今天中午12點多攜帶一瓶寶特瓶汽油到兒子住處朝妻子、兒子、媳婦潑灑汽油後點燃，打算同歸於盡，3人見狀勸阻，但林男仍點火，家人趕緊打電話報警稱有人縱火，警消到場，4人均遭輕微燒燙傷，幸無大礙。林妻、兒子及媳婦分別送往奇美及安南醫院救治，林男由警方戒護送往成大醫院救治。

據了解，70歲林姓的妻子與兒子、媳婦同住在長和路三段透天厝，林男則獨居，初步供稱是因為家產問題，對家人不滿，他才會於今天上午11時到加油站買一瓶汽油，想跟大家同歸於盡，但確切縱火原因仍待和順派出所進一步釐清。

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