新冠肺炎症狀與一般感冒及流感相似，其中一症狀為頭痛，但要如何分辨是一般頭痛，還是新冠頭痛？抗煞名醫、前衛生署副署長的仁濟醫院總院長李龍騰表示，一般頭痛只是單純頭痛，但新冠頭痛通常會同時有發燒、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛及呼吸困難5種症狀，提醒民眾要提高警覺。

據《三立新聞網》報導，李龍騰分析，頭痛是許多疾病會有的病徵之一，包括新冠肺炎、腦中風、腦瘤破裂等，未及時治療，恐會危及性命，但新冠肺炎之所以會引發頭痛，主要原因為呼吸道受到新冠病毒感染，且新冠肺炎患者，通常不會只有頭痛單一症狀，會有發燒、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛及呼吸困難。

李龍騰指出，由於上述5症狀與流感極為相似，許多人因此不會放在心上，但現在是新冠肺炎流行期，若出現症狀就要懷疑自己是否染上新冠病毒，並就近至篩檢站採檢。

不過李龍騰也強調，並非所有頭痛症狀都是疾病的前兆，有些可能是緊張性頭痛、或是肩頸、上背部肌肉過度緊張，導致肌肉緊繃或發炎，以至於形成慢性頭痛，一般來說改善睡眠品質、按摩，及適當的釋放壓力都能緩解。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。