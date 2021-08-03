麟洛溪流域過去常有畜牧場及工廠排放廢水，造成水環境汙染，還被稱為「豬屎河」，因此1995年成立麟洛水環境巡守隊，並開始排班巡守、監控畜牧業排放廢水，也造成雙方對立，但隨著畜牧業改善汙水處理設施，當地農民也透過巡守隊、環保局媒合畜牧場，光屏東一年就澆灌85.6萬公頃的沼液沼渣，年省千萬肥料費。

據統計，全國的水環境巡守隊已大462隊、1萬3125人；麟洛巡守隊隊員郭金才說，過去溪流清澈，有魚有蝦還可以游泳，但近年畜牧場集中導致溪水惡臭，因而成立巡守隊監督，畜牧場改善則提供的沼渣沼液予當地農民，親自在自己的田間實驗發現無論臭味、鹹度、重金屬等都沒有問題，並種植過芭樂、紅龍果、苦瓜、香蕉等作物，「都沒有問題」。

環保署水質保護處處長顏旭明說，過去畜牧場要把畜牧廢水處理至符合放流水標準後才能排放，操作費用高、未符合放流水標準違反也可處罰鍰，但現在提供給農民澆灌可以省下水資源，也能省下肥料的費用。

環保署說，未來將持續與地方政府合作，結合在地力量推動畜牧糞尿資源化，落實資源循環，或是輔導在地社區成立新的河川巡守隊，就近守護河川，成為環保稽查量能的延伸。