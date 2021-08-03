40歲的年輕全職林媽媽（化名），無意間摸到乳房與腋下淋巴處疑似腫塊，機警就醫後確診乳癌二期，為了保有體力照顧小孩與家庭，治療過程中，她同時接受癌疲憊合併治療，最終順利完成治療；醫師提醒，許多不適症狀幾乎都會伴隨著化療產生，若能提早因應、預防，有助於病人如期完成治療，獲得理想的療效。

研究顯示，台灣有超過9成的癌症病人，受到癌因性疲憊症(Cancer-Related Fatigue CRF)困擾，為了不讓疲憊影響癌症治療與日常生活，台灣癌症安寧緩和醫學會製作了衛教動畫「愛你不累 CRF動畫衛教影片」，闡述該如何預防與因應疾病，除了國語版本，為了讓癌疲憊的衛教觀念更加普及，更進一步推出閩南語版本和英語版本。

高雄榮總外科部一般外科主治醫師曾彥敦表示，癌疲憊的成因眾多，包括治療藥物、癌症本身，甚至是罹病後的心理壓力，都可能引發癌疲憊，如果沒有及早積極治療，容易陷入惡性循環，像是許多病人治療後出現疲累，而後因為疲累而整天臥床，漸漸地連運動、吃飯都無力進行，甚至想要「延期治療」，進而影響到治療效果。

40歲的林媽媽是名年輕的全職媽媽，日前自覺乳房有異狀後，主動就醫，確診乳癌二期，經醫師建議先進行手術切除、再接受術後化療；她上網查詢，發現術後化療的不適症狀很多，擔心自己累到無力照顧小孩和家庭，進而主動找醫師諮詢，尋求解決之道。

收治林媽媽的曾彥敦表示，經評估，決定讓林媽媽在化療同時，接受治療癌疲憊的合併療法，「超前佈署」避免疲憊的產生；他強調，化療幾乎都會產生癌疲憊，如何提早因應、預防癌疲憊發生，讓病人如期完成治療、獲得理想的療效，非常重要。

「愛你不累，擊退癌疲憊！」衛教動畫提到，一旦疲憊狀況達到或超過4分的中重度等級，便建議主動諮詢醫師，討論是否加入藥物處置；值得注意的是，接受藥物治療的同時，也應該兼具非藥物的處置，並且要每天評估疲憊狀態，畢竟病人主觀、自覺有獲得改善，才是最重要的。

非藥物處置的部分，包括運動、心理減壓、良好睡眠、均衡營養處置等等，其中又以運動是最有效的改善方法，建議每周至少三次，每次30分鐘，並採漸進性增強，增加幅度以不超過前次心跳60~75％為準。