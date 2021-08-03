國內疫情從5月中到7月底進入三級警戒，全國學校停課，學生改為居家線上學習。金車教育基金會今天公布一項調查指出，學生居家線上學習期間，有47.7％覺得自己變得不認真，甚至有64％想要回到原本的學校生活。

金車文教基金會這項調查是在6月15日至7月5日間進行，以全國小五到高三生為對象，總計回收1萬8265份有效網路問卷，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差。

調查指出，線上學習期間，41.7％青少年自認為課業學習表現因疫情而落後，47.7％覺得自己變得不認真學習；同時64％想要回到原本的學校生活，年齡層愈低的學童愈想回學校上課，其中以國小生所占比例最高（71.2％）。

調查顯示，74.2％青少年對於畢業旅行、畢業典禮等大型活動被取消感到遺憾，72.2％對於無法與朋友社交聚會感到憂鬱，也有48.2％因為使用3C產品而與家人有所衝突，同時有64％擔心父母收入會因疫情而受到影響。

國立台北大學社工系教授陳芬苓表示，同儕關係對一個人的成長很重要，在居家線上學習期間，許多學生因為缺乏朋友的陪伴，而有失落感；至於家長，則可能因為沒有收入，而減少了小孩在其他學習及育樂的支出，小孩失去吸收新知的機會，將造成新階級的差異。

華江高中學生林為友表示，剛開始線上上課很新鮮、很方便，可以節省許多時間來讀課外書籍和家人共處，不過也因為長時間使用電腦，在下課時間爸媽就不讓他再碰電腦，讓他覺得遺憾。線上學習一段時間後，他很想念老師直接用板書上課及和同學聊天的玩樂景象，希望怎日回到學校生活。

華江高中學生林姿樺說，她家有三個小孩，線上學習期間，大家同時使用網路，導致網路常斷線，上課品質不佳。她很想回到學校上課，至少體育課不是影片教學，而是可以跟同學互動。