中央流行疫情指揮中心8月3日公布新冠肺炎確診個案，台北市新增4例，皆為本土病例，其中3例為男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，行政區別為萬華區及中山區各2例，其中2例為家戶感染，另2例感染源釐清中；北市皆已匡列相關接觸者安排採檢與居家隔離。

北市衛生局表示，8月3日起北市餐飲業開放內用，呼籲用餐民眾與業者遵守防疫措施，應避免非必要或不特定對象的聚會，同桌用餐須使用隔板或採梅花座，餐點取用個人份並使用公筷母匙、不共食為原則。

北市衛生局疾病管制科專員蔡坤儒說，餐飲業開放內用會加強稽查，目前還沒有違規，希望業者能落實清消和員工的健康狀況管理，要適當隔板和社交安全距離，用餐時盡量不要聊天。

衛生局指出，近期新冠肺炎確診個案感染源以接觸同住家人與朋友居多，民眾平時應落實勤洗手、戴好口罩，如有發燒、腹瀉或呼吸道症狀請立刻就醫，如評估有感染風險或洽台北市立7家採檢醫院預約採檢，包含北市聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院。