「不能苦民所苦、那要政府何用？」台中市議會今天舉行財政經濟業務質詢，國民黨市議員陳政顯、李中丶林碧秀丶陳成添等，建議中央全民紓困應直接發放現金5000元到1萬元；如行政院執意採振興券，民眾還要出現金1千元，建議市府超前部署編特別預算替市民出1000元。

財政局表示，中央紓困振興方案尚規劃中，振興5倍券政策內容尚未明確。依台中市人口281萬人計算，議員的提議所需經費高達28億餘元，恐排擠台中其他重大市政計畫經費。另此案屬經常支出，依《公共債務法》規定，舉債僅能作為資本支出財源，因此無法以舉債方式辦理。

李中指出，今年疫情比去年嚴重很多，許多民眾幾乎是直接斷炊，但中央政府又準備比照去年發放號稱三倍的振興券，不管是三倍還是五倍，已經苦不堪言的民眾還是得先自掏腰包，這真的是何不食肉糜的現代版。

李中呼籲中央行政院，要傾聽基層的聲音，直接發放現金，民眾領到錢就可以買民生物資撐下去，政府機關也不用耗費大量的行政資源與成本。若中央執意要發券，請令狐副市長向市長建議，由市政府直接編列預算，替市民出1000元。

李中表示，請市政府直接向中央領取全市市民的振興券後，透過民政系統的里長與鄰長，將振興券發放給市民，一方面可避免像去年那樣群聚、落實防疫，一方面可以讓市民專注於工作，不用再請假領券，一舉數得。

財政局強調，市府目前已推出振興經濟大補帖，開出五大藥方，包括個人紓困與振興、產業紓困與振興、租金減免、稅捐緩徵減免、新經濟振興等面向，幫助民眾度過難關，並重振台中的經濟活動。