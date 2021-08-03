民眾到嘉義市東市場買菜，即日起可使用行動支付付錢。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府在東市場內設立推廣站，輔導攤商及消費者使用行動支付。（嘉義市政府提供）

新冠肺炎疫情改變民生消費作法，百年歷史的嘉義市東市場現在也可以使用「行動支付」買菜了，嘉義市政府在東市場內設立推廣站，輔導攤商及消費者使用行動支付，與鈔票硬幣零接觸，減少染疫風險。

嘉義市政府建設處田長沛表示，行動支付付款便利、安全，且在新冠肺炎疫情的衝擊下，能減少病菌傳播；外國科學研究期刊《The Lancet Microbe》研究發現，新冠病毒在銅板上可存活約4小時、停留在紙鈔可存活約72小時。

田長沛說，一般人到傳統市場買菜多用現金交易，有接觸感染的風險，若改用行動支付，可以降低接觸感染，對攤商及消費者都有利，因而市府在東市場內設立推廣站，推動傳統市場數位轉型的計畫，導入行動支付的消費模式。

市府建設處表示，8月1日起行動支付推廣站設立在東市場裡買氣旺的夯店「王家牛雜湯」的斜對面，第一階段將逐步協助攤商、店家透過行動支付收款，並協助消費者使用行動支付付款，推廣期間有行動支付消費滿3次換知名品牌廚用剪刀的活動。