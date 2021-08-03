由於消費者物價指數持續攀高，外界關注聯準會對於升息的態度，成為金融市場的隱憂，針對目前美股走勢，有專家示警，美股有出現回檔10%至15%的可能，歷史極有可能重演，此外，中概股則是值得投資的選項，目前的價格已經是25年來新低。

CNBC報導，金融服務公司BTIG Strategy分析師Julian Emanuel表示，「當標普500指數、那斯達克指數及芝加哥VIX指數同時上漲，通常是10至15%回檔的前兆，最近一次是發生在去年9月，我們認為會重蹈覆轍。」

此外，Julian Emanuel認為，市場看跌的趨勢已持續數個月，「當股票出現季節性疲軟時，對變種病毒的擔憂會讓市場更不穩定，因此，我認為標普500指數可能回到4000點。」周一標普500指數收在4387.16點，下跌8.10點（或0.18%）。

儘管如此，Julian Emanuel仍長期看多美股，並認為短期的修正反而是一件好事，讓市場出現流動會比較健康，「目前趨勢過於集中在權值股與科技股上。」

至於投資中概股的利弊，Julian Emanuel則說：「對於投資者而言，中概股是值得投資的選項，因為價格已是25年來的新低，大陸市場的反向趨勢會很有趣，那裡確實有一些機會，但必須考量到風險的存在，是一個大膽的選擇。」

事實上，在中概股近期出現崩跌後，已有不少美國散戶出手低接股票，包括蔚來汽車、小鵬汽車及阿里巴巴等中概股的股票都獲得青睞。市場研究機構Vanda Research表示，「即使大型投資者離開，但有許多散戶進場搶購。」