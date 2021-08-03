「世界球后」戴資穎歷經3屆奧運賽，終於在東奧圓夢打進羽球女單金牌戰，可惜以些微之差拿下銀牌，但已經是刷新台灣羽球女單奧運戰績紀錄，小戴在辛度真誠的擁抱下爆哭一場後，今(3日)更新了社群動態，坦言賽後多了7、80萬人追蹤，她實在很不習慣。

激烈的金牌戰後沉澱了1、2天，戴資穎今天發布了IG限時動態，透露帶著東奧銀牌娃娃出門，到選手村蹓躂，表示雖然賽後獎牌都不想再看一眼，但也明白這面銀牌集結了多少人的努力才拿到，真的很不容易，因為努力過，所以也沒有遺憾，而她身為職業運動員，就算輸了一次又一次，也要持續努力下去，「如果連自己都放棄，誰也幫不了你」。

戴資穎感謝在東奧期間有人送禮物，駐日代表處還非常積極地照顧他們，最怕大家餓到。(翻攝自戴資穎IG)

小戴還貼出了整箱的禮物，感謝疫情期間在日本比賽雖不能出門，卻被照顧得很周全，特別提到駐日代表處，「謝謝代表處幫忙買了很多大家需要的東西，更怕大家餓到」，準備很多食物，照顧著眾人的營養均衡，讓小戴直呼「滿滿的感謝」。

戴資穎表示賽後她的IG爆增7、80萬人追蹤，直言真的很不習慣。(翻攝自戴資穎IG)

而賽後有件事讓她煩惱，就是IG突然多了7、80萬人關注，小戴坦言非常不習慣，吐露其實運動員的日常跟工作一樣，其實很乏味，而且她接著回台灣要先隔離，怕動態會很無聊，勸大家「可以有比賽再來追喔」，也解釋IG主要是來分享日常生活，「比賽只是我生活中的一部分」，但很感謝這段時間眾人的關注以及加油打氣，「我們的心凝聚在一起，讓我在場上一點都不孤單」。