謝思埸（左）和王宗源之前攜手奪得雙人三米板金牌。（澎湃新聞）

東京奧運跳水項目，男子跳水單人三米板3日決賽，中國代表團「雙保險」奏效。謝思埸等了9年，帶傷上陣，終於圓夢奪金，王宗源銀牌。這是本屆東奧中國大陸第30面金牌。

澎湃新聞報導，在預賽中，王宗源和謝思埸就分列前兩名，而在半決賽中，兩人依然包攬前兩名，只是謝思埸變成了第一位。

王宗源和謝思埸都是第一次出戰奧運，但是境遇各有不同。 謝思埸已經25歲了，在中國跳水隊算得上老將。但5年前的里約，他曾因為傷病無緣──謝思埸因腳腕骨折接受手術，腳上多了兩根鋼釘和一根鉚釘，當時醫生甚至囑咐他不能再練跳水了。

但為了彌補錯過的遺憾，謝思埸一直在堅持，這次終於亮相奧運讓他感慨良多：「這個過程很漫長，對於我們來說更漫長，對於我自己來說就是更更更漫長。」

小將王宗源則是在東奧延期後異軍突起。出生於2001年的他，在奧運延期後的奧運選拔賽上發揮出色，最終得到了這張驚喜的奧運門票。

王宗源也非常珍惜這次來之不易的機會，此前雙人奪金後他就表示：「這是我第一次參加奧運會，這是我的夢想，現在也實現了。」

拿下雙人金牌，對於兩人來說意味著可以減輕心理壓力，更好地面對單人的比賽。雖然在單人比賽的場上是對手，但在場下，謝思埸和王宗源就是一對相互學習和鼓勵的好兄弟。

王宗源說自己會從謝思埸身上學習如何沉穩面對比賽等經驗，謝思埸則表示自己將學習王宗源身上的衝勁。

特別是對於錯過了里約奧運會，帶著許多傷病堅持的謝思埸來說，身邊的年輕人也是最好的激勵。

「就好像是有一股浪在後面一直推著你，也是在激勵我。他的存在也讓我告訴自己──每一天都不能懶惰。」