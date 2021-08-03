行政院預計推出「五倍券」，台北市議員王鴻薇表示，實際上與去年的三倍券大同小異，都需要另外印製、民眾花錢購買，甚至行政成本還是上次三倍券的6倍之多，並質疑2008年的蔡主席曾說排隊領消費券很難看，如今2021的蔡總統又再上演難看場景。

王鴻薇指出，去年蔡政府發放的三倍券，效益評估非常低，根據財政部的估計，政府發放三倍券，增加的支出總額為510億元，但是中研院估計，三倍券對於台灣經濟成長率的貢獻只有0.08％。

王鴻薇表示，上一次的三倍券到最後，領實體券的民眾佔了9成多，且發放初期，凌晨4點就有民眾到郵局門口排隊，郵局人員又要量體溫、又要噴酒精、又要處理三倍券，簡直累到爆，號稱三倍券之亂。

王鴻薇直言，甚至領取三倍券還分身份證單雙號，同住的一家人還要分別領取，累翻人民也累翻基層人員，比領救濟金還要累。

王鴻薇質疑，2008年的蔡主席就說過了，排隊領消費券，像1930年代經濟大恐慌民眾排隊領救濟金一樣難看。2021的蔡總統，三倍券已經讓民眾難看一次了，難道五倍券又要再上演一次難看的場景嗎？

議員郭昭巖認為，發現金比較實在直接轉現金到戶頭，能避免疫情期間大家一窩蜂至金融機構大排長龍購買的染疫風險，也能省下印製五倍券的高額印刷成本。

郭昭巖強調，若要針對相關受衝擊產業，收提升並振興的效果，相關主管機關，則應該推出相對應的獎勵優惠政策，例如針對觀光產業，在普發現金後限期內，提出如住宿補助、遊樂園補助、交通補助、團費補助來刺激國民旅遊。