環球晶(6488)今日(8/3)召開董事會，會中通過2021年第二季財務報告，合併營收152.1億元，營業毛利55.8億元，營業淨利42.6億元，歸屬於母公司的稅後淨利39.5億元，稅後每股盈餘達9.09元，皆為史上最高！營運表現方面：營業利益率為28%，稅後純益率為26%，營運成果斐然！與上一季相比：合併營收增加2.7%，營業毛利增加7.5%，營業淨利增加7.8%，歸屬於母公司的稅後淨利增加47%，稅後每股盈餘增加2.91元。與去年同期相比：合併營收增加11%，營業毛利增加5.7%，營業淨利增加0.7%，歸屬於母公司的稅後淨利增加16.4%，稅後每股盈餘增加1.28元。

環球晶圓今年上半年的合併財報結果：累計合併營收突破300億元，較去年同期上升10.3%；營業毛利107.8億元，較去年同期增加5.4%；營業淨利82.1億元，較去年同期增加2.2%；歸屬於母公司的稅後淨利為66.5億元，較去年同期增加5.8%，稅後每股盈餘為15.27元，較去年同期增加0.85元，為史上第三高！

綜觀環球晶圓營運表現，不僅單季歸屬於母公司的稅後淨利及EPS為史上最高，上半年度EPS、六月單月營收及第二季單季營收更創下歷史第三高紀錄，營運成果豐碩亮眼!

環球晶圓收購Siltronic一案之相關主管機關審查程序依照計畫時程進行中，目前仍預計於2021年下半年完成最終交割。

環球晶表示，新冠肺炎大幅改變人們習以為常的生活模式，遠距工作/教育帶動雲端運算、資料中心、筆電及伺服器等產品需求，防疫期間加深人們對於數位服務的依存度，創新技術及各項電子產品的推陳出新亦拉升晶片需求，支撐半導體產業在變動的總體經濟中不受影響，更進一步逆勢成長。展望未來，隨5G滲透率提升及車用、通訊、運算、醫療照護等成長動能增加，許多下游廠商紛紛宣布將擴大資本支出、加大研發力道，對上游材料矽晶圓的需求也將會隨之轉強。環球晶圓致力於生產優質半導體矽晶圓，絕佳品質及技術能力深獲國內外客戶之肯定，於世界各地擁有多處據點，兼具全球佈局與本地生產的雙重優勢，產能目前已全線滿載，且將持續至下半年底，下半年的營收成長動能有望優於上半年，環球晶圓將持續超前思考與優先部署產品、擴大高階半導體晶圓材料的產品完整度，將廣泛的產品光譜及穩健財務結構轉化為獨特優勢，在此景氣上揚之際繳出亮麗成績單！