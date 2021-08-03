義隆(2458)今(3)日舉辦法人說明會，筆電市場今年度的成長率也成為法人關注焦點，義隆表示，在原料長短腳以及面板價格調整下，chromebook下半年會出現下修，非筆電部分，義隆也積極發展，今年因產能限制，營收占比約1成，明年有機會成長到上看2成。

就筆電產業來說，義隆指出，上半年出貨集中在消費性機種、chromebook，現在看到chromebook下半年確實有下修，主要是因為原料長短腳，以及chromebook尺寸多為11.6吋，但面板價格漲價，品牌廠會在尺寸調整回主流尺寸，chromebook預估下半年會減少，全球年出貨規模預計4500~5000台，義隆占比chromebook約9成市佔率，故Touch Pad(觸控板)出貨4000~4500萬套，Touch Screen(觸控螢幕)出貨是Touch Pad的三分之一。

義隆表示，目前義隆非筆電佔筆營收10%，希望明年可以成長到15~20%，包括手機、智慧卡等，智慧卡明年會明顯進步，今年主要受限產能，摺疊手機目前也在驗證中，但帶筆仍需克服刮傷螢幕的問題，也延宕量產時間，可能會拖到明年第一季。

對於NB市場前景，很多市調機構都有不同想法，就義隆角度來看，各大品牌廠通常在第四季會釋出隔年總量目標，全球除蘋果都是義隆客戶，義隆會以提升產品價值為主，義隆未來幾年維持營業額會大於整體筆電市場成長的預估，另外，也預估商用NB市場會慢慢回升，桌電採購轉到筆電的趨勢也不變。