3日日股疲弱，受新冠疫情升溫以及中國大陸改整頓網遊業者。日經指數收27,641.83點，跌139.19點或0.5%。東證收1,931.14點，跌8.91點或0.46%。

受線上遊戲業者Nexon大跌6.51%拖累，日經指數收跌0.5%。同時，網遊相關族群也走弱，像是科樂美跌2.26%，DeNA跌3.88%，萬代南夢宮跌1.51%，索尼也跌0.91%。

不屬於日經225成分股的任天堂，跌1.13%。同時，也讓東證下跌0.46%。

中國大陸政府聲稱，當地許多青少年沈迷於網路遊戲中，對其身心發展有著巨大負面影響，並指稱這些網遊業者是心靈上的鴉片。因此，相關族群應聲下挫，包括騰訊與網易等。

目前，日本正在努力與第5波疫情奮戰。31日，日本每日新確診數飆升至12,340並寫下新高。另外，2日日本也有超過8千位新病患。

東證指數中，航空類股下跌2.28%，至於表現最差的是下跌3.51%的紙類。

東證下跌最多的是汽車零組件供應商GMB，因財報太糟股價重挫15.99%。

美國投資銀行Houlihan Lokey打算公開收購日本金融同業GCA，目前是待價而沽的狀態尚未交易。

由於財報太好看，T.RAD飆升17.24%，E-Guardian也大漲14.62%。