環球晶(6488)今日(8/3)以實際行動支持台灣淨零轉型，承諾集團下所有子公司將於2050年100%使用再生能源。半導體生產製造耗費大量電力，環球晶圓致力提高綠色能源使用比例，透過運用母公司中美矽晶興建太陽能電廠的深厚經驗搭配簽訂購電協議(Power Purchase Agreement; PPA)與購買再生能源憑證(Renewable Energy Certificates; RECs)，輔以氣候藍圖的分階段目標：2030年達成20%、2035年達成35%、2040年達成50%的再生能源使用比例，逐步實踐2050年100%使用再生能源之長期目標，以減少發電過程所產生的碳排放量，為環境永續發展盡一份心力。

極端氣候發生的頻率和強度日益增加，過往為台灣帶來豐沛雨量的季節性颱風在去年未曾登陸，使台灣深陷56年來最嚴重的乾旱。因應半導體製程的高用水量，環球晶圓迅速實施緊急應變計畫以對抗嚴峻水情，與去年同期相比，2021年上半年環球晶圓台灣廠區的取水量減少24.7萬噸，降幅達19%，水資源回收量上升6.2萬噸，增幅達5%；透過積極節水措施和管理，環球晶圓成功地應對缺水危機、避免生產中斷，更持續穩定供應全球客戶。

環球晶圓亦透過Treedom平台資助農民，Treedom是一個提供企業在意大利、非洲和南美洲進行植樹造林的社會創新平台，透過認購植林，除可達到環境綠化及減少全球暖化外，也可直接資助農民、提供穩定經濟來源，同時貢獻環境與社會。

除環境保護外，環球晶圓也非常重視職場性別平等。環球晶圓的宇都宮工廠(MJL)榮獲日本政府最高級別的女性活躍推進事業主「Eruboshi」認證，反映MJL對於改善女性職業生涯的努力與貢獻。環球晶圓致力於支持性別平權，在全球各地全力提升女性職場地位，並破除性別刻板印象、為員工創造友善的工作環境。

環球晶的合作夥伴英飛凌表示：「保護環境需要強而有力的合作同伴，英飛凌作為環球晶圓的商業夥伴，非常高興能與環球晶圓共同發展綠色製造，包含節省水資源、以及於2050年達成100%使用再生能源目標，此外，英飛凌承諾於2030年實現碳中和，非常歡迎環球晶圓加入英飛凌降低碳足跡的價值鏈。」英飛凌也非常支持環球晶圓對環境的永續承諾，希望攜手共進，共創美好未來。