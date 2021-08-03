3日韓股多空交戰，利多有晶片族群走高以及外資反手由賣轉買，利空則是壓抑不下來的Delta變種病毒，很有可能會影響景氣復甦。最後多方略勝一籌，KOSPI收3,237.14點，漲14.1點或0.44%。同時，韓元走升，公債殖利率則下降。

三星電子與SK海力士各漲2.65%與3.45%，帶動整個電子族群產業也漲2.05%。而在連賣5天後，外資終於轉向改成買進韓股，同時，權值股上漲也帶給市場一些信心，最後買超6626億韓元，約5.77億美元。

根據韓國官方最新數據，由於農產品與石油產品價格上漲，韓國7月消費者物價指數(CPI)，已經連4個月的漲幅都超過2%，且又創2012年4月之後高點記錄。市場一方面樂見景氣回春外，同時，也該好好要正視物價上漲的問題。

一美元可兌換1,148.3韓元，韓元升0.23%。

韓國10年期公債殖利率，下跌2.3個基本點至1.884%。