今年四技二專日間部聯合登記分發入學今天放榜，錄取人數計一般生2萬2492人、特種生124人，合計2萬2616人，分發錄取率為91.9％。錄取生的報到註冊通知單，將由各錄取學校寄發，錄取生也可逕向所錄取學校查詢。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生，計有73所公、私立科技校院，分20招生群類別，提供2565個系科（組）、學程參與招生。實際招生名額計有一般生名額2萬9331名、特種生外加名額1萬0579名，總招生名額合計為3萬9910名。

根據統計，今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記資格之可報名人數為2萬5429人，完成上網選填登記志願人數，計有一般生2萬4254人、特種生352人（含原住民生295人、退伍軍人23人、僑生33人、政府派外人員子女1人），合計2萬4606人。

經依考生選填登記之志願序統一分發，錄取人合計2萬2616人，分發錄取率為91.9％，各群類招生名額與錄取人數最多之前5群（類）依序為商業管理群、餐旅群、設計群、電機與電子群資電類及機械群。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，考生對分發結果如有疑義，可至聯合會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，8月4日12時前，以傳真方式向該委員會辦理分發結果複查。洽詢電話：（02）27725333，傳真號碼：（02）27738881。