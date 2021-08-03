在電視台擔任攝影記者的45歲賴姓男子，去年底工作時多次扛不起攝影機，且肢體無力、步態不穩，更開車自撞路樹，他驚覺自己身體出問題，就醫檢查確診為「原發性惡性膠質細胞瘤」，醫師一度判定只剩1年壽命，所幸經醫療團隊為他開刀切除腫瘤、搭配積極復健，終於能重返工作崗位。

賴男說，他從去年底開始常感覺左側肢體無力，甚至在工作時常會扛不起攝影機，更因為視野缺損，1個月內連續多次駕車撞樹，剛開始以為是視力出問題，就醫接受核磁共振檢查，才知道腦部長了顆腫瘤。

大受打擊的賴男曾聽人說即便切除腫瘤，仍很可能引發癱瘓，全家因此陷入愁雲慘霧，幾經思考，決定背水一戰接受手術，慶幸的是手術相當成功，配合術後積極復健，1個月後即出院。亞洲大學附屬醫院院長許永信說，原發性惡性膠質細胞瘤是最常見、也最惡性的腫瘤。

許永信指出，原發性惡性膠質細胞瘤的腫瘤位置與其引發腦部水腫的程度有關，其最常見症狀為漸進式神經學缺損、頭痛及癲癇，其中以神經學缺損引發的視力缺損、步態不穩與記憶缺損。但也因初期症狀不明顯，一旦確診，多數患者平均壽命不到1年半，若放棄治療恐剩不到3個月壽命。

賴男手術成功出院後，仍堅持每天步行4公里，在長達3個月的堅持復健後，終於順利重返工作崗位，偶爾還能跑步。許永信強調，腦癌無法預防，且原發性惡性膠質細胞瘤的好發原因仍不明，目前仍以手術治療方式為主，並搭配化療與放療，建議民眾應維持良好生活習慣、提升免疫力，若出現劇烈頭痛、說話含糊等症狀，應儘速就醫。