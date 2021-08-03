受疫情影響，讓許多邊緣戶生計雪上加霜，位於南崗工業區的全球知名橡膠輸送帶大廠鑫永銓公司，董事長林季進提供3000萬元，給急需幫助的鄉親每人1萬元、每戶最高6萬元急難救助金，預計3周內發送完畢。

林季進指出，鑫永銓籌措急難救助金，單純希望給最需要的人幫助，藉此得到喘息繼續撐下去，由於申請民眾非常多，還好有縣長特助林儒彬主動協助，引介縣府社會及勞動處資源，協助審核申請者資格，才能順利開始發放。

鑫永銓公司提供3000萬元現金救助，對象包括家住南投市、名間鄉及草屯鎮，確實有緊急困難，但領不到政府相關補助的邊緣戶，3日從南投市漳和里開始發放，縣長林明溱及縣議員曾振炎、張嘉哲、賴燕雪也到場見證義舉。

漳和里長張幸生指出，林季進是漳和里民，最優先從漳和里開始發放救助金，讓120多位遭逢急難的里民得到及時雨，實在「足感心」。

林明溱指出，鑫永銓公司扎根南投40多年，不僅公司產品技術名揚國際，更長期投入社會公益，光是林季進認養助學的弱勢孩子就有上百人，真正是賺錢企業回饋社會的典範，難怪鑫永銓生意蒸蒸日上，一口氣捐出3000萬元，實在不能說是拋「磚」引玉，但還是希望更多企業跟隨鑫永銓的腳步，捐款濟助弱勢。

鑫永銓公司為方便民眾領取救助金，不必舟車勞頓，特別規畫在民眾居住地的村里辦公室發送；請民眾接到通知電話，準時到相關地點領取，如屆時因故無法前往者，也會再另行通知時間，直接到該公司領取。