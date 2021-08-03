東北角海域「剝皮魚」閃亮登場，澳底漁船正在港邊卸下新鮮現捕的剝皮魚，由於剝皮魚肉質鮮美細緻且沒有暗刺，因此全家大小都適合食用，簡單料理無論是烤、奶油香煎、蒜燒、紅燒、糖醋或剝皮魚薑絲魚湯都能呈現新鮮Q彈好滋味。

新北市漁業處表示，「剝皮魚」泛指單棘魨科的魚種，而其中廣為食用的種類為單角革單棘魨(俗稱白達仔)，以及短角單棘魨(俗稱黑達仔)。

剝皮魚主要棲息於沿岸、近海底層魚類，喜單獨或成對活動，常於深水且具礁岩沙地之地築巢，主要以底棲動物與藻類等為食，是台灣東北角近海常見的魚種，具趨光性，主要以燈火漁業漁船或一支釣等方式漁獲。

「剝皮魚」因魚皮厚且硬觸感如砂紙，料理前會先剝去除魚皮，所以被稱為剝皮魚，剝皮方式可在魚肚子、腹鰭之前尋找到一開孔，將手指伸入後往外撕開，即可將厚且硬的魚皮剝下。

澳底漁港新勝發船隊周思億表示，很多曾經向她買過剝皮魚的民眾，一直詢問剝皮魚何時進港，剝皮魚的肉質細嫩且少刺非常適合家中的長輩和孩童食用。

漁業處表示，新北市生產多樣化的優質水產品，希望大家在防疫期間多透過網路採購當地優質冷凍水產品，簡單料理美味又營養的食材給家人享用，除了可提升免疫力外，也可支持在地小農發展。