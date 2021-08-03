台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟和李洋在東奧羽球男雙賽事奪下金牌，成為台灣之光，《超級模王大道》出道的歌手餅乾（馮秉軒）在臉書道賀：「平常一起吃飯、打球、唱歌的好朋友，如今已經是奧運金牌得主了，真的與有榮焉。」還秀出私下聚會、打球影片，道出彼此好交情。餅乾說認識已經快3年，從他們身上看到不服輸且自律的態度，「他們就連休假約吃飯，也都要先做完自主訓練才會出門」，大讚好友靠拼勁磨出台灣金牌。

餅乾熱愛羽球，除了加入明星羽球隊，甚至常台灣、亞洲四處看球賽，有次赴澳門為參賽朋友助陣，透過朋友結識李洋，開始在社群媒體互動，後來又認識王齊麟，大家有共同興趣、話題，很快熟識起來。餅乾大讚好友這次在奧運配合默契佳，完成艱困的挑戰，他開玩笑：「第一次離奧運金牌這麼近，好光榮。」他曾要求王齊麟讓他領教專業選手的實力，那時適逢王齊麟自英比賽返台，王齊麟在球場對著他說「回台第一殺就給你啦」，餅乾回憶：「他認真殺球，快到我看不見，超級震撼。」

3人常和其他選手一起約打球、吃飯，由於「麟洋」平常都在左營訓練中心備戰，難得休假北上，餅乾就會充當地陪，餅乾透露王齊麟酷愛唱歌，最愛約唱KTV，有時碰上音域瓶頸，還會和餅乾交流、討論歌唱技巧，餅乾透露：「他特別愛唱李玖哲的〈我會好好過〉，歌喉蠻好的，我之前和范逸臣共同創作的〈擊出關鍵〉，本來找他RAP一段，都說好了，也第一時間讓他看到詞曲內容。」但後來王齊麟為了備戰奧運，時間無法配合才只好作罷。

餅乾稱讚好友們很夠意思，有時候他下高雄工作，只要有休息空擋，好友都會相約一起吃個飯，「有次我打明星棒球賽，李洋說沒看過棒球現場，我邀他來，他二話不說就來新莊幫我加油」。對於網友敲碗「麟洋CP」，餅乾笑著解釋李洋已經有女友啦，並表示他們在球場要面對各種挑戰與磨難，互相扶持是一定要的，他也向好友喊話，等他們回台緩口氣，要幫好友辦場慶功宴。