桃園前2天遭遇特殊交友圈引發家庭群聚感染的亂流，3日又迎來「＋0」，市長鄭文燦3日指出，桃園目前921人確診，其中24人死亡，死亡率2.61％，宣布將比照中央，發給確診死亡個案10萬元慰問金，中央地方能同時領，至於重症部分衛生局社會局專案處理。

鄭文燦也提到，昨引發家庭群聚感染的案15803，29日曾到桃園地院，衛生局依規定通知法院，因法院都有按照防疫規定梅花座間隔座位、防疫隔板，目前桃園地院居家隔離1人，自主健康管理要做PCR的有4人，另外有4人自我健康監測，如果有症狀要採檢，地院也購入快篩試劑要給自我健康監測的同仁篩檢。

鄭文燦提到，社交活躍者看似個別小群聚，連結起來發現都有關聯，他算一下發現有的是職場、有的是家庭、有的是朋友圈，代表病毒傳播強、會自己找出路，從7月11日開始，把3、4個傳播圈串起有多達54人，因此一定要擴大匡列採檢，希望把所有可能潛在感染者找出來，順利完成清零。

鄭文燦也提到，社交活躍圈確診個案15803，造成5家人群聚感染，其中遭感染的兒童有參加補習班，該補習班已停課14天，19位師生全採檢，目前老師PCR採檢都陰性，學生部分稍晚會出爐。