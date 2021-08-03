因為疫情影響，不少民眾也開始在家運動，日本美女主播鹽地美澄(塩地美澄)，之前就在節目教大家居家健身的方法，不過因為上衣太緊身，超兇身材意外曝光，成為網友關注焦點，不過這其實已是去年的節目，不過最近又被挖出。

鹽地美澄之前在節目《よじごじDays》中，現場示範如何在家運動，包含拉筋伸展、簡單地板動作等，不過穿著粉色運動服的她，衣服剪裁相當貼身，讓她傲人上圍一覽無遺，好身材引起網友熱議，不少網友看了都驚呼太犯規，「攝影師也太會抓角度」、「畫面太邪惡了」、「眼光完全無法從胸部移開」。

出身北海道的鹽地美澄，從小就擁有亮眼外型，還有著165公分、G罩杯的高挑火辣身材，曾入選校園小姐、北海道旅客鐵道觀光大使，2006年加入秋田朝日放送電視台擔任主播，曾被封為日本「東北第一女主播」，不過2014年為了照顧父親辭去主播工作。

33歲時跨足寫真界，因為擔任主播時，給人知性的形象，不過解放G奶拍寫真時，又相當性感誘惑，反差感讓寫真大受歡迎，之後又陸續推出2本寫真，展現不同於鏡頭前的魅力。