澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今天（3日）發布消息，根據珠海衛生部門今天（3日）通報，2名澳門居民8月2日在珠海某檢測中心採樣的檢測結果為陽性。應變協調中心宣佈，自今天（3日）下午3時30分起，自澳門離境者需要持24小時內核酸檢測陰性報告。

應變協調中心表示，據調查，該2名澳門居民為夫妻，育有1兒1女，居住在澳門連街美大廈４48-52號8D；其中男性居民，為51歲衛生局司機；女性居民為43歲水果攤職員（地址：義字街2-CA榮發大廈地下室）。

根據疫調，該名男性居民近期曾有廣東珠海和中山旅行史，女性居民則除珠海外，沒有其它旅行史，但其女兒曾在7月19至24日期間，到西安參加活動，詳細資料將稍後公佈。

應變協調中心宣佈，自今天（3日）下午3時30分起，離境需要24小時內核酸檢測陰性報告，並呼籲市民如非必要切勿離境；同時，將把與兩人同住宅大廈的居民的健康碼轉為紅碼，男性居民工作的石排灣衛生中心和路環衛生站暫停營業，全面進行環境清潔消毒；及女性居民工作的水果攤義字街2-CA榮大廈地下室）強制停業，通知治安警執行，市政署進行環境清潔消毒；派駐治安警員管制禁止出入。