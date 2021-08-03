藝人小S因在IG發文為中華隊奧運選手加油，並稱他們是「國手」，遭到中國大陸網友集體出征批是「台獨份子」。國民黨革實院長羅智強今天表示，「愛台灣不代表愛台獨」，依規定，大陸地區屬中華民國的領土，因此小S稱「國手」，完全不代表台獨，若對岸連中華民國也不能包容，兩岸還剩多少公約數？

羅智強反問，小S是台灣人，台灣人幫台灣選手加油，有什麼問題？難道大陸人民不幫大陸選手加油？他表示，雖然感謝大陸的國家隊也讓台灣選手林昀儒、鄭怡靜共同訓練，但當林昀儒對上中國大陸球王樊振東，我們當然還是希望林昀儒拿下最後的勝利。

對於對岸的部分網友出征小S批其為台獨份子，羅智強認為，愛台灣不代表愛台獨，如果要如此擴大台獨的範圍，到最後台灣人人都是台獨，這樣有比較好嗎？

羅智強指出，參加奧運的台灣選手，當然是中華民國的「國」手，依據台灣的法律，大陸地區還是中華民國的領土，因此小S稱呼「國手」，完全不代表台獨，他憂心，如果對岸的朋友連中華民國也不能包容，兩岸還能剩下多少公約數？

羅智強說，大陸拿了多面奧運金牌，實力深受肯定，也應該有器量地對台灣得獎給予祝福，就像戴資穎對上大陸選手陳雨菲，雖然他心中1000萬個希望戴資穎贏，但也打從心底佩服陳雨菲超強的防守與精湛的球技，陳的金牌拿的令人尊敬。

羅智強表示，所以一個羽球男雙輸給台灣，大陸朋友也應該為台灣高興，真的沒有必要去出征為台灣奧運國手加油的小S。