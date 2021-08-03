為鼓勵全國罹癌學生，努力向學、忘記病痛，周大觀文教基金會從1997年起設置「抗癌圓夢助學金」， 24年來已幫助1萬3068位罹癌學生圓夢—用愛陪伴．活出希望。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，每年新增罹癌學生約600人，因疫情衝擊，小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金面臨斷炊，邀請民眾捐贈每筆中獎機率1元的電子發票，給愛心專碼「525周大觀文教基金會」，大家一起拉拔生命鬥士，也助所有最弱勢的罹癌學生一臂之力，確保沒有任何一位罹癌學生—孤獨面對癌症。

周大觀文教基金會執行秘書張芝瑄表示，罹癌學生以血癌、腦癌、惡性淋巴癌、橫紋肌癌、骨癌、神經母細胞癌等最常見，依據衛福部大數據調查—近15年來，20至39歲新增癌患成長15％，而20歲以下罹癌學生也不惶多讓，其中約300人罹患血癌苦等骨髓移植配對，尋求配對成功活出希望。

周大觀第5屆全球熱愛生命獎章得主—終身警察陳前，今天從台北市警察局出發，立志號召百萬人捐電子發票、捐熱血骨髓，大家一起助癌童一臂之力。