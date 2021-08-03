國內COVID-19疫苗接種速度加快，指揮中心指揮官陳時中今天公布，截至目前為止，累計接種840萬5085人次，疫苗接種人口涵蓋率34.07%，劑次人口比35.79（劑/每百人）。

據中央流行疫情指揮中心最新統計，8月2日COVID-19疫苗接種10萬599人次，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種9萬2027人次，第1劑接種8萬4805人次，第2劑接種7222人次；莫德納（Moderna）疫苗接種8572 人次，第1劑接種3849人次，第2劑接種4723人次。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中說明，截至目前為止，累計接種840萬5085人次，AZ疫苗接種539萬1638人次，莫德納疫苗接種301萬3447人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率34.07%，劑次人口比35.79（劑／每百人）。

昨天出現1名66歲男子在接種莫德納疫苗後8天死亡。目前累計COVID-19疫苗接種後發生死亡不良事件共548例，分別為255名女性、293名男性，年齡為2個月至101歲間，其中370人為75歲以上長者，疫苗接種後當日至68日間發生，其中465例接種AZ疫苗、83例接種莫德納疫苗。

有關施打疫苗後死亡解剖部分，累計已解剖124例，其中86例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），1例胃穿孔併腹膜炎。

另外1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，2例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，1例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，1例心肌梗塞，6例待釐清。