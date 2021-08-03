新北市接種疫苗死亡案例，3日再添2人，新北市通報累積統計共111例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
新北市衛生局表示，土城區通報92歲男性，身患肺炎病史，6月18日接種AZ，6月20日至7月29日出現輕微發燒、肺炎，7月30日到8月1日發燒、肺炎情況加重及出現咳嗽，緊急送醫救治，8月1日死亡。
蘆洲區通報68歲男性，有糖尿病史，7月12日接種莫德納，7月13日至7月15日正常作息，7月16日出現意識不清、腦出血及腦死，緊急送醫救治，7月21日死亡。
新北市接種疫苗死亡案例，3日再添2人，新北市通報累積統計共111例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。
新北市衛生局表示，土城區通報92歲男性，身患肺炎病史，6月18日接種AZ，6月20日至7月29日出現輕微發燒、肺炎，7月30日到8月1日發燒、肺炎情況加重及出現咳嗽，緊急送醫救治，8月1日死亡。
蘆洲區通報68歲男性，有糖尿病史，7月12日接種莫德納，7月13日至7月15日正常作息，7月16日出現意識不清、腦出血及腦死，緊急送醫救治，7月21日死亡。
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