新北市確診個案15816於7月30日至8月1日間涉足台南市，期間還在麻辣燙吃2小時。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天並無新增本土病例，但有一起20多歲新北市男子、案15816曾於7月30日到8月1日間到過台南的足跡，台南市衛生局今天公布案15816相關足跡遍及永康區、北區和安南區，其中，7月31日在永康吃麻辣燙2小時，也成為一開放餐飲內用就有確診者足跡，相關活動場域已完成清消。

27日防疫警戒降二級、各縣市也開放餐飲內用，衛生局指出，這名20多歲男子上周五返回台南家中，整個周末足跡遍及早餐店、飲料店、餐飲店等，衛生局表示，將提醒業者了解當天共餐者是否有人出現身體不適。

衛生局指出，新北市確診個案15816曾於北部接觸新北個案15796（7月31日確診），8月1日被匡列為居家隔離者，安排搭乘防疫計程車至醫院採檢，8月1日晚間確診，共匡列接觸家人8名與防疫計程車司機1名，初步採檢都陰性。

案15816本身無症狀，於7月30日上午9時20分由台中搭乘自強號105班次第4車廂，於11時25分抵達台南後轉乘11時55分區間車3726班次，於58分抵達大橋站後步行至米里二代永康大橋店、超堡早餐店各停留約2至5分鐘，晚間9時34分至7-11安立門市停留6分鐘。

7月31日下午2時21分左右至鹿耳門冰城、鮮自然土城門市各停留約5分鐘，晚間7至9時至唐朝麻辣燙永康店；8月1日12時35分至13時20分到過7-11好巧門市、康橋門市、康是美開元店、白巷子中山南店、小北百貨台南開元店，分別停留約3分鐘左右。