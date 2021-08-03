曾是全島規模最大的太武渡假村，凌亂現況有如一片廢墟。（李金生攝）

居民痛心專案拆除不徹底，留下「拆屋未還地」的後遺症。（李金生攝）

斗門村民指1年多後仍未返還用地，導致古官路和周界路網工程無法貫穿打通。（李金生攝）

縣議員李應文表示，面對這種歷史共業，必須透過公聽會的召開，來溝通各方意見，建立一套可依循的解決模式。（李金生攝）

金門金沙鎮斗門村民不滿占用縣有地15年的太武渡假村，在縣府專案拆除KTV違章建築後，1年多後仍未返還用地，導致古官路和周界路網工程無法貫穿打通，今早赴縣議會請願要求縣府和議會硬起來，盡快解決以平息民怨。

接受陳情的縣議員李應文表示，金門軍管36年留下許多複雜難解的土地問題，目前仍有3件大型類案亟待解決，面對這種歷史共業，必須透過公聽會的召開，來溝通各方意見，建立一套可依循的解決模式。

金沙鎮何斗里長陳福林偕鄉親請願指出，2020年斗門社區針對合約終止的「太武渡假村」，向縣議會遞交一份120名居民聯署，要求拆屋還地的陳情案，並呼籲議會召開公聽會的訴求。但1年多來議會置之不理，完全沒有任何回應，漠視民意作法讓人不解。

陳福林等人指出，縣府在去年3月23日執行KTV違建專案拆除前，事先由李應文議員邀集李養生、楊永立議員參加協調，業主也簽署同意書，同意拆除無償占用縣有地，已廢棄多年的太武渡假村KTV違建，事後卻因特定議員的阻礙，只進行地上違建物的拆除，留下地坪，形成「拆屋未還地」的荒謬情況，反而帶來髒亂問題。

陳福林等人並指出，縣府依據「金門縣新舊違章建築劃分及處理自治條例」進行專案拆除，但因執行不徹底，導致金門古官道銜接金鑽進士路網工程無法打通，留下一些後遺症。

曾是全島規模最大的太武渡假村是縣府在1992年赴台招商引資，蔡氏夫婦應邀返鄉投資建置，但在當年金馬建築法規的限制下，遇到使用土地與承租條件不符問題。

當事人以縣府未依法在30天內駁回建築申請和勒令停工，遲至8個月才回覆駁回，導致他原僅30天的投資損失，陸續擴大至8000多萬元，拖延至今未能解決，現場目前有如一片廢墟。