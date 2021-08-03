真無線藍牙耳機（TWS）體積小巧，輕鬆戴上就能營造個人音樂世界，是不少人有意入手的科技小物。如果你正在尋找這類產品，可來參考以下品牌Bang & Olufsen以及聲特科技的新品。

【Bang & Olufsen首款主動降噪真無線耳機Beoplay EQ】

Bang & Olufsen主動降噪真無線耳機Beoplay EQ。（Bang & Olufsen提供／黃慧雯台北傳真）

來自丹麥的視聽品牌Bang & Olufsen推出首款搭載自我調整主動降噪真無線耳機– Beoplay EQ為實現降噪效果，Bang & Olufsen採用自我調整主動降噪技術，將主動降噪（ANC）與耳塞材質出色的被動密封設計相結合，有效阻隔外界雜訊。耳機搭配專用ANC DSP主動降噪數位信號處理晶片和六個麥克風，可自動調整ANC級別，為用戶帶來無比順暢的聆聽體驗。此外，麥克風採用頂級的定向波束形成技術，確保清晰的通話過程和語音品質。

Beoplay EQ由Bang & Olufsen的音響工程師精心調音，為用戶帶來強勁而真實的聆聽體驗。Beoplay EQ搭載Bang & Olufsen的快充功能，充電20分鐘即可播放2小時，使用者可以沉浸在音樂中長達20小時（包括在充電盒中充電和在ANC模式下播放的6.5小時）。Beoplay EQ提供尊爵黑和香檳金兩種顏色選擇，耳機符合人體工程學設計，此外還有防汗防水功能，並配有不同尺寸可替換耳塞以貼合不同耳型，確保佩戴舒適持久。Beoplay EQ的無線充電盒擁有Qi認證，採用航太級鋁材製成，兼具堅固和奢華的特點。

Beoplay EQ採用藍牙5.2、AAC，aptX Adaptive和IP54等高規技術配置，可提供自然順暢的無線體驗。同時，獲得了Microsoft Swift Pair和Made for iPhone授權，無論在筆電還是在行動裝置設備上均可輕鬆設置。建議售價NT$13990元。

【SpearX M2真無線耳機早鳥群募 不到兩千可入手】

SpearX M2真無線耳機。（聲特科技提供／黃慧雯台北傳真）

聲特科技憑藉35年耳機音響研發經驗，本次選擇透過募資方式，推出擁有「SpearX M2真無線藍牙耳機」，具備30小時續航力。為歡慶奧運奪牌佳績，還加碼祭出限時第二件5折優惠。

台灣耳機音響品牌聲特科技推出的「SpearX M2真無線藍牙耳機」採用單耳5.6g超小機身，續航力可達30小時（以音量80%狀態下連續播放，單耳電力能聆聽10小時，搭配充電艙續航力20小時共計最高30）。其省電IC晶片，可將待機時間延長超過6倍、長達77天。共有曜石黑與象牙白經典配色，展現低調奢華的品味。

耳機搭載的6.4毫米釹鐵錋動圈驅動單元提供扎實音頻，戴上耳機即能感受音樂中的情緒流動，沉浸享受原聲無損聽覺盛宴。具備高通藍牙5.0晶片，遊玩手機遊戲cVc降噪技術去除環境音，支援通話清晰人聲，享受遊戲體驗。

SpearX M2真無線藍牙耳機於嘖嘖募資平台限時登場，加碼祭出第二件5折超狂優惠，8/16前可用千元快閃價擁有，想入手真無線藍牙耳機的朋友別錯過這款新品。