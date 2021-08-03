隨著疫苗陸續開放施打，許多符合資格的民眾都紛紛接種，女星林可彤也在近日打好AZ疫苗，她昨（2日）就在IG限時動態曬出疫苗接種卡，並透露想打右手的原因，沒想到醫生聽完就反駁：「那是無稽之談」。

40歲林可彤在昨天完成第一劑AZ疫苗接種，她事後在IG限時動態曬出疫苗接種卡，並表示：「一早去打了右手，因為聽說左手離心臟比較近」，林可彤還貼上哭笑不得的貼圖，結果林可彤透露事後發展：「醫生說那是無稽之談」，而林可彤也好奇問粉絲「那你打哪一手」。

林可彤IG限時動態全文。（圖／取材自林可彤Instagram）

模特兒出身的林可彤，在2017年與美籍老公武廣明（Tom）結婚，夫妻在同年生下大兒子，兩人接著在今年5月喜迎二兒子出生，幸福組成一家四口，而林可彤坐月子調養身體之餘，不忘關心疫情，她在上月曾發文提到：「像我一介小小公民就是好好自主防疫，盡量配合政府政策」，而隨著林可彤打完疫苗後，她稍早也發文透露：「昨天夜裡疫苗的副作用襲來，我躺在床上想到都睡不著」。

不過林可彤仍寫下：「希望大家都能陸續打到疫苗，加強全體的免疫力」，而隨著各縣市開放餐飲內用，林可彤也呼籲別掉以輕心，仍要戴口罩、加強消毒，盼望能安全度過這難纏的疫情。

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