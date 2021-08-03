一名108歲的陳蕭阿嬤因下腹痛去急診，醫師發現是因為急性巨大卵巢腫瘤扭轉所造成的腹痛，需要立即做手術摘除，但百歲人瑞要動手術，包括麻醉風險、預後照護等等都是大考驗，在多名醫師討論後，以腹腔鏡微創手術的方式，約30分鐘完成卵巢囊腫手術摘除，摘除的卵巢囊腫直徑13公分、重量達600公克，相當於1顆富士大蘋果。

新竹國泰綜合醫院上周收治一名108歲的人瑞級患病陳蕭阿嬤，因為下腹痛緊急由家人陪伴到急診就醫，經過急診醫師蘇誌鋒評估檢查後，隨即聯繫婦產科醫師林立展多科會診，評估後診斷阿嬤是因為急性巨大卵巢腫瘤扭轉所造成的腹痛，需要立即做手術摘除。

不過因為阿嬤的高齡，需要評估的不止是腫瘤的問題，包括傷口的照護、預後、及麻醉的風險評估更是巨大的考驗，林立展緊急找來麻醉科主任李欣恩商討評估手術麻醉狀況。在經過多位醫師的共同討論，並向家屬說明風險及手術的必要性，從急診評估後，由婦產科、麻醉科、開刀房共同參與，以腹腔鏡微創手術的方式，僅花了30分鐘，便順利為108歲的人瑞級阿嬤完成卵巢囊腫手術。

林立展表示，因為病人的年紀及長期的內科疾病，在進行手術前必須有完整的醫療評估及後續照顧計畫，且與家屬的溝通、風險評估都非常的重要，所幸一切過程都非常的順利，也取得家屬充分的信任，及急診醫師、護理師、麻醉科、開刀房及重症加護病房的同仁通力的配合下，才能夠順利的讓病人恢復健康。

經過住院3天的觀察後，阿嬤順利的康復出院。為了恭賀阿嬤康復出院，林立展及熟悉陳蕭阿嬤的心臟內科醫師廖智冠共同送上鮮花及禮物，一同祝賀阿嬤身體永保健康。