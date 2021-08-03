台中國家歌劇院推出現場演出節目周書毅X鄭志忠《阿忠與我》。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

自防疫警戒三級封館現場演出節目暫停至今，台中國家歌劇院將自8月6日起先後以失序場的《非常態運動—失序邊境》及周書毅✕鄭志忠《阿忠與我》兩作品再度開演，規劃「間隔座」，每場售票50張，各已完售及9成5。歌劇院藝術總監邱瑗表示，在後半段的夏季終於等到劇場重啟，除了演出團隊的堅持，也感受到民眾對「在劇場演出」的期待，邀請民眾一起重返劇場。

台中國家歌劇院即將自8月6日起在小劇場推出「夏日放／FUN時光」系列兩檔製作現場演出，小劇場依節目性質不同可容納觀眾人數約在100人至200人，基於「安心場館」防疫措施，兩節目均採「間隔座」，每場售票50張，除定時清潔消毒，並實施無接觸驗票、簡訊實聯制及全程配戴口罩等措施。

對於跨領域表演藝術團體失序場，邱瑗指出，「他們最令我佩服的是，初出校園沒有資源，卻能將理想化為行動力，集6個人的意志與創意傾全力努力完成」。「失序場」以「肢體劇場」為題入選2021年歌劇院新藝計畫，《非常態運動－失序邊境》打破舞者肢體規則，讓重力、磁吸力、聲響、光影成為舞作的新玩法，舞台上為演出特別打造的蹺蹺板裝置，舞者將與360度環繞旋轉的蹺蹺板共舞，展現高難度平衡動作，將於8月6日至8月8日演出。

至於周書毅✕鄭志忠《阿忠與我》將於8月13日至8月15日登場，從「共融」出發，透過文字、聲響、燈光、口白等豐富元素與肢體劇場融合，讓所有人都能自在參與劇場演出。

台中國家歌劇院表示，《阿忠與我》由台新藝術獎得主周書毅與資深劇場表演藝術工作者鄭志忠共同創作。周書毅表示，我們一直以來都用很多的符號去分類所謂的視障、聽障、身障，他想做一個作品不是把特定的障別放在同一個場次去觀看，而是每個人能夠自在的參與其中」。