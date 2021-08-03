根據金管會統計，截至今年6月30日，已有富邦、凱基、元大、華南永昌、永豐金、國泰、元富、兆豐、第一金、台中銀、土地銀行、群益金鼎及國票13家證券商承辦台股與ETF定期定額業務，契約簽訂人數55萬785人，成交金額455億4317萬餘元，相較去年同期契約簽訂人數26萬3618人，成交金額171億9860萬餘元，已有顯著成長。標的商品計有約100檔ETF與150檔股票。

為提升小資族以小額投資方式參與資本市場之便利性，及擴大證券商經營範圍，金管會自106年1月16日推動證券商辦理客戶定期定額方式購買台股與ETF。經台灣證券交易所協同相關周邊單位在各地區辦理本項業務之宣導說明會，推動效益已逐步顯現。

金管會表示，推動證券商辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，是鼓勵投資人以穩健方式參與證券市場，以達分散市場風險及普惠金融效益。