上海3日舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，邀請上海市衛生健康委、浦東新區相關負責人及有關專家介紹情況。談及疫苗保護作用，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏者表示「百分百預防感染的疫苗是不存在的」，新冠疫苗接種後，一定會有接種過疫苗的高危人群被感染，坦言「這是必然的」。

因此張文宏說，「將來防控怎麼做？大家的日子怎麼過？」看上去是兩件事情，其實是一件事。防控做得好，日子就過得正常。他強調「廣、快、早」是疫情防控中必須做到的基本要素。

據中新網引述張文宏解釋，「廣」排在第一位，就是疫苗接種的面廣與篩查面廣。現在上海18歲以上接種率達到了85％以上，但還不夠，要繼續打。

其次是「快」，要以非常快的速度進行處置，張文宏指出，目前6萬多人的篩查已經完成，還有一小部分結果很快會出來。第一輪篩查的結果都是陰性的，這代表的就是「快」。最後發現疫情要「早」。當病人及早在門診發現，儘量做到篩查廣、反應速度快，就可能把疫情控制在早期階段，並以最低成本解決關鍵問題，讓大部分民眾過上正常的生活。

他也提醒，對年紀很大或是慢性病患者等免疫力比較低下的高危人群，如果沒有接種疫苗，認為不適合出去旅遊。

上海市衛健委主任鄔驚雷3日表示，截至8月2日，上海完成全程接種人數達1876.63萬人，18歲以上人群完成全程新冠疫苗接種率已達85％。全市累計接種3811.16萬劑次。

張文宏說，此次出現本土確診病例後，在第一輪篩查中，所有密接者，特別是機場的密接者沒有一例陽性。這說明如果確診病例周邊人都進行充分廣泛接種，病毒傳播速度會大幅度減緩。