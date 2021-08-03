台灣5G技術有突破性發展！台灣大哥大本(3)日宣布，與聯發科、諾基亞三方合作，成功在5G獨立組網(SA)的實際網路環境下進行5G載波聚合(NR CA)的連線測試，取得國內SA技術發展突破。本次測試採用n28(700MHz)、n78(3500MHz)頻段組合，代表能結合低頻、穿透力佳的700MHz以及大頻寬高速率的3500MHz兩個頻段的5G訊號，有效提升5G室內涵蓋，提供更穩定上傳​品質及高速下載速度，朝「真5G」網路服務跨向一大步。

目前全球大多採5G非獨立組網（NSA）技術，未來的5G新服務則需要借助獨立組網(SA)模式；台灣大的技術開發，是在實驗室以外的真實網路環境，搭配聯發科的終端與諾基亞的通訊設備，結合上傳品質良好的700MHz頻段與下載速率高的3.5GHz頻段等頻譜資源，順利驗證SA 5G載波聚合技術。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大在5G一開台就積極投入3.5GHz 主流頻段網路佈建，率先獲 NCC達 50% 人口涵蓋認證。第一階段中頻佈署達標後，第二階段將朝SA 與低頻建設發展。由於這是全球5G發展最前緣之一，台灣大哥大選擇與引領國際5G技術的聯發科、諾基亞合作，實踐在台灣推進世界5G進展的願景。很快的，在SA驅動下，5G將不僅是大容量，還能進一步實現「超可靠低延遲」(URLLC)、巨量物聯網通訊 (mMTC)等特性，真正釋放5G時代完整潛力。在此一平台上，台灣大將加速發展自駕車、智慧城市等物聯網應用，建設更多元的服務，同時也將為更多新創賦能。

台灣大哥大5G建設第一階段中頻佈署達標後，第二階段將朝SA 與低頻建設發展。（台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真）

諾基亞行動網路資深副總裁Mark Atkinson表示，「我們很榮幸與台灣大哥大跨越世代、共同推動電信業發展，繼續探索及催生科技帶來的無限可能。此次於5G商用網路環境中，成功完成獨立組網架構下中頻與低頻的載波聚合，結合兩者頻段特性之長，實證所產生的綜效，也為世界上擁有類似頻譜組合的其他電信業者，建立新的可行性案例。」

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示，「身為全球5G晶片發展的重要推手，聯發科技由創新出發，不僅在技術、產品、市場上領先業界，更在國際市場上發揮產業影響力，與生態圈全球夥伴密切合作，攜手展現價值。這次與台灣大及諾基亞合作，再次取得技術突破，締造佳績，成功顯示聯發科技晶片在5G SA新紀元的實力，將引領消費者、產業與垂直應用場域的創新應用，為台灣5G發展注入成長動能。」

台灣大技術長郭宇泰表示，透過SA 5G載波聚合的功能，5G網路可以「更好、更深、更快」，具體意義是涵蓋距離可再延伸約35%、提升室內涵蓋約30%；而在SA環境下，運用載波聚合(NR CA)技術結合不同頻段，速率又可較單頻再提升約30%；台灣大結合這兩個頻段，可以發揮相加互補的效益，達到更優異的網路性能，技術成熟後可以運用在公網及客製化的企業專網，將國內5G發展推向另一個成長高峰。

依據今年6月全球行動設備供應商協會(GSA)統計，目前全球僅十二個網路於九個地區提供 SA 公眾網路商轉服務，台灣大哥大繼7月初於台北市內湖區成功完成SA NR CA連線，目前持續與合作夥伴進行正式網路的SA服務測試，致力推動 5G 技術的進展。