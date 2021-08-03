中央開放第4輪疫苗預約，卻因配發不足導致各縣市炸鍋，台北市緊急將接種時間分為2階段好不容熬過首個階段，明起至6日將開打第二階段，卻面臨疫苗短缺問題。對此，北市衛生局專委歐佳齡表示，中央明日將配發7.3萬疫苗，預計6日接種完畢。

面對疫苗配發問題，北市副市長蔡炳坤日前指出，北市將接種時間切分為二，第一階段為7月30日至8月3日，預約人數有8.8萬人，在緊急調撥市內6萬劑疫苗、再加上中央配發的2.5萬劑，才勉強達標，第二階段預約數則為5.5萬人，是否能在明起3天順利施打，還須靠中央配發足額疫苗。

為此，北市府今日參與中央全國會議時，也向指揮中心確認4日配送的疫苗數。歐佳齡在衛生局防疫記者會上指出，明日清晨5時，中央將配發7萬3000多劑疫苗給北市，會給預約的5.5萬人先打第一劑。

歐表示，剩下的劑量將留給各醫療院所，供第1至3類人員接種第2劑，按照目前預估，疫苗量在4日至6日間差不多剛好，預計8月6日能接種完畢，後續再等中央進一步配發做調撥。