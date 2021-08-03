行政院政務委員唐鳳的弟弟，3年前在淡水某宮廟強吻猥褻4歲女童，經鑑定他當時因躁鬱症發作，且事後與家屬和解，今年5月最高法院依加重強制猥褻罪將唐判刑10月定讞，他尚未被通知執行，但向法院提起再審。

唐男日前遞狀聲請開啟再審，高院受理傳喚唐男到庭說明，但本案件不開放旁聽，步出法庭後，唐男及律師面對媒體提問，不願回應。高院尚未決定是否裁准、開啟再審。

2018年9月19日唐男帶著3歲兒子，在淡水住家附近宮廟玩耍，另名媽媽帶著4歲、2歲女兒也在周遭空地閒逛，3個小孩後來玩在一起，兩名家長則在旁觀看。唐男後來趁這位媽媽不注意，將4歲女童帶至一旁4度強吻，但仍被發現，因而挨告。

一審士林地方法院審理時，唐辯稱患有身心疾病，與女童是「友善互動」，事後也與家屬和解，得減輕其刑，但考量他犯後說詞避重就輕，及對社會治安的危害，判刑1年6月，二審改判10月，上訴後，最高法院駁回確定。